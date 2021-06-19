19 Haziran 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: İtalyan basını duyurdu! Alman takımlarından Cengiz Ünder'e kanca

Alman takımlarından Cengiz Ünder'e kanca!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.06.2021

Geçen sezonu City'de kiralık olarak geçiren milli futbolcu ile ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. basınından 'a göre, 23 yaşındaki futbolcuya , ve talip oldu. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika spor haberleri

Geride bıraktığımız sezonu City'de kiralık olarak geçiren , bu yaz takımından ayrılacak. basınından 'un haberine göre , kadrosunda düşünmediği milli futbolcuyu 15 milyon euro'dan aşağı bir bedelle göndermek istemiyor.

Bununla birlikte Cengiz Ünder için kulüpleri , ve 'un devrede olduğu ifade edildi. 23 yaşındaki genç futbolcu, Leicester'da çıktığı 19 karşılaşmada 2 gol atarken 3 de asist yaptı.

Kariyerine altyapısında başlayan Cengiz Ünder, sırasıyla , , Roma ve Leicester'da forma giymişti. Genç yıldızın Roma ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Hem hakem hem kabin memuru! İlginç hayat hikayesi... Hem hakem hem kabin memuru! İlginç hayat hikayesi...
Arjantin Copa America'da Uruguay'ı devirdi! Arjantin Copa America'da Uruguay'ı devirdi!
Arjantin Muslera'yı üzdü! Arjantin Muslera'yı üzdü!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör