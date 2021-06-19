Son dakika transfer haberi: İtalyan basını duyurdu! Alman takımlarından Cengiz Ünder'e kanca
Geçen sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a göre, 23 yaşındaki futbolcuya Bayer Leverkusen, Leipzig ve Eintracht Frankfurt talip oldu. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika spor haberleri
Geride bıraktığımız sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder, bu yaz takımından ayrılacak. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Roma, kadrosunda düşünmediği milli futbolcuyu 15 milyon euro'dan aşağı bir bedelle göndermek istemiyor.
Bununla birlikte Cengiz Ünder için Alman kulüpleri Bayer Leverkusen, Leipzig ve Eintracht Frankfurt'un devrede olduğu ifade edildi. 23 yaşındaki genç futbolcu, Leicester'da çıktığı 19 karşılaşmada 2 gol atarken 3 de asist yaptı.
Kariyerine Bucaspor altyapısında başlayan Cengiz Ünder, sırasıyla Altınordu, Başakşehir, Roma ve Leicester'da forma giymişti. Genç yıldızın Roma ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.
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