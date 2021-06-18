Son dakika transfer haberleri: Demba Ba resmen Lugano'da!

Geçtiğimiz sezonu Medipol Başakşehir'de geçiren Demba Ba, İstanbul ekibinden ayrıldı. Senegalli yıldız İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Lugano ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri

Son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen Demba Ba kariyerini İsviçre'de sürdürecek. İsviçre Süper Ligi'nde mücadele eden Lugano, 36 yaşındaki Senegalli golcünün transferini duyurdu. Demba Ba ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

FC Lugano, 10 takımın mücadele ettiği İsviçre Süper Ligi'ni geçen sezon dördüncü sırada noktalamıştı. Geçen sezon Başakşehir formasını 37 resmi maçta giyen Demba Ba 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Demba Ba, kariyerinde Hoffenheim, West Ham, Newcastle, Chelsea, Beşiktaş, Shanghai ve Göztepe kulüplerinde de forma giymişti.

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