18 Haziran 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberleri: Demba Ba resmen Lugano'da!

Demba Ba'nın yeni takımı belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

Geçtiğimiz sezonu 'de geçiren , İstanbul ekibinden ayrıldı. Senegalli yıldız ekiplerinden ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri

Son olarak 'de forma giyen kariyerini İsviçre'de sürdürecek. 'nde mücadele eden , 36 yaşındaki Senegalli golcünün transferini duyurdu. Demba Ba ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

, 10 takımın mücadele ettiği İsviçre Süper Ligi'ni geçen sezon dördüncü sırada noktalamıştı. Geçen sezon formasını 37 resmi maçta giyen Demba Ba 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Demba Ba, kariyerinde , , , , , Shanghai ve kulüplerinde de forma giymişti.

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