Son dakika transfer haberleri: Demba Ba resmen Lugano'da!
Geçtiğimiz sezonu Medipol Başakşehir'de geçiren Demba Ba, İstanbul ekibinden ayrıldı. Senegalli yıldız İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Lugano ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri
Son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen Demba Ba kariyerini İsviçre'de sürdürecek. İsviçre Süper Ligi'nde mücadele eden Lugano, 36 yaşındaki Senegalli golcünün transferini duyurdu. Demba Ba ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
FC Lugano, 10 takımın mücadele ettiği İsviçre Süper Ligi'ni geçen sezon dördüncü sırada noktalamıştı. Geçen sezon Başakşehir formasını 37 resmi maçta giyen Demba Ba 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Demba Ba, kariyerinde Hoffenheim, West Ham, Newcastle, Chelsea, Beşiktaş, Shanghai ve Göztepe kulüplerinde de forma giymişti.
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