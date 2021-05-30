30 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Thierry Henry Belçika Milli Takımı'nın teknik ekibine katıldı!

Thierry Henry Belçika Milli Takımı'na katıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.05.2021

Efsane futbolculardan , 'de mücadele edecek olan Milli Takım'ına katıldı. Fransız teknik direktör Belçika'da teknik ekipte görev alacak.

Fransız teknik direktör , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () mücadele edecek Milli Takımı'nın teknik ekibinde görev alacak.

Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Thierry Henry'ye EURO 2020 kadrosunda tekrar hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

43 yaşındaki çalıştırıcının teknik heyetteki görevine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Futbolu bıraktıktan sonra 'ın altyapı antrenörü olan Henry, 2016-2018 yıllarında 'nda yardımcı antrenörlük yapmıştı.

İlk teknik direktörlük deneyimini 'da yaşayan Henry, 2019'da çalıştırmaya başladığı 'ten şubat ayında istifa etmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Millilerimizin gruptaki rakibi İtalya'nın kadrosu belli oldu! Millilerimizin gruptaki rakibi İtalya'nın kadrosu belli oldu!
Milan'ın Hakan ısrarı! İşte son teklif Milan'ın Hakan ısrarı! İşte son teklif
G.Saray'dan neden ayrıldığını açıkladı G.Saray'dan neden ayrıldığını açıkladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör