19 Haziran 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberleri: Barcelona Memphis Depay transferini açıkladı

Barcelona Depay'ı kadrosuna kattı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.06.2021

Son dakika spor haberleri: . Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden , serbest oyuncu konumundaki Hollandalı ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki oyuncu ile 2022-23 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Depay, Sergio Agüero ve 'nın ardından 'nın bonservis bedeli ödemeden bu yaz transfer ettiği üçüncü oyuncu oldu. temsilcisi, Brezilyalı savunmacı 'ı ise 9 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 'ten kadrosuna katmıştı.

'nda () 'nın kadrosunda yer alan Depay, geçen sezon Olympique Lyon formasıyla 40 maçta 22 gole imza atmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Hem hakem hem kabin memuru! İlginç hayat hikayesi... Hem hakem hem kabin memuru! İlginç hayat hikayesi...
Alman takımlarından Cengiz Ünder'e kanca! Alman takımlarından Cengiz Ünder'e kanca!
Arjantin Copa America'da Uruguay'ı devirdi! Arjantin Copa America'da Uruguay'ı devirdi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör