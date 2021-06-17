17 Haziran 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberleri: Gianluigi Buffon resmen Parma'da

Buffon'un yeni takımı belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'nın emektar kalecisi , ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından futbola başladığı kulüp olan İtalya İkinci Ligi () takımlarından Parma'ya geri döndü.

'da geçen sezon sonunda 'da küme düşen ve gelecek sezon 'de mücadele edecek olan Parma takımı, sosyal medya hesaplarından paylaştığı "Süperman geri dönüyor" videosuyla, 43 yaşındaki file bekçisi Buffon'un transferini duyurdu.

Futbola Parma altyapısında başlayan Buffon, 1995-2001 yıllarında formasını giydiği sarı-lacivertli kulüple 1 (1998-1999), 1 (1998-99), 1 (1999-2000) kazanma başarısı göstermişti.

Buffon, 2001 yazında 'a transfer olmuştu.

basınında çıkan haberlere göre, deneyimli kaleci Parma ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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