Son dakika transfer haberleri: Gianluigi Buffon resmen Parma'da
Son dakika spor haberleri: İtalya'nın emektar kalecisi Gianluigi Buffon, Juventus ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından futbola başladığı kulüp olan İtalya İkinci Ligi (Serie B) takımlarından Parma'ya geri döndü.
İtalya'da geçen sezon sonunda Serie A'da küme düşen ve gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek olan Parma takımı, sosyal medya hesaplarından paylaştığı "Süperman geri dönüyor" videosuyla, 43 yaşındaki file bekçisi Buffon'un transferini duyurdu.
Futbola Parma altyapısında başlayan Buffon, 1995-2001 yıllarında formasını giydiği sarı-lacivertli kulüple 1 UEFA Kupası (1998-1999), 1 İtalya Kupası (1998-99), 1 İtalya Süper Kupası (1999-2000) kazanma başarısı göstermişti.
Buffon, 2001 yazında Juventus'a transfer olmuştu.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, deneyimli kaleci Parma ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
He is back where he belongs.— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021
He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX
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