16 Haziran 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Real Madrid'de Sergio Ramos devri sona erdi! Yıldız oyuncunun takımdan ayrıldığı açıklandı

Bir dönem sona erdi! Ayrılık resmen açıklandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

'in ikonik futbolcularından , eflatun beyazlılara veda etti. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, savunmacının 17 haziran saat 12.30'da düzenlenen bir törenle takıma veda edeceği duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de bir dönem sona erdi. kulübü, 2005'ten bu yana formasını giyen ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada deneyimli oyuncunun 17 haziran saat 12.30'da düzenlenen bir törenle takıma veda edeceği, törenin ardından ise telekonferans yoluyla bir basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.

35 yaşındaki stoper eflatun beyazlı formayla toplamda 671 maça çıktı ve 101 gol 49 asist kaydetti.

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