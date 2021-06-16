Real Madrid'in ikonik futbolcularından Sergio Ramos, eflatun beyazlılara veda etti. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol savunmacının 17 haziran saat 12.30'da düzenlenen bir törenle takıma veda edeceği duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Real Madrid'de bir dönem sona erdi. İspanyol kulübü, 2005'ten bu yana formasını giyen Sergio Ramos ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada deneyimli oyuncunun 17 haziran saat 12.30'da düzenlenen bir törenle takıma veda edeceği, törenin ardından ise telekonferans yoluyla bir basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.

35 yaşındaki stoper eflatun beyazlı formayla toplamda 671 maça çıktı ve 101 gol 49 asist kaydetti.

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