16 Haziran 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Manchester United'dan Cristiano Ronaldo bombası! Transfer teklifi...

United'dan Ronaldo bombası! Transfer teklifi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

Avrupa Şampiyonası'nda karşısında 2 gol atarak yıldızlaşan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli futbolcuya eski takmı 'ın talip olduğu ve teklifte bulunduğu iddia edildi. Ancak 36 yaşındaki oyuncunun Paris Saint-Germain'de forma giymek istediği aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'un yıldız futbolcusu , 'ye bomba bir giriş yaptı. 'in 'ı 3-0 mağlup ettiği maçta takımının 2 golünü atan 36 yaşındaki oyuncu galibiyetle önemli rol oynadı. Juventus'taki sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan ancak yaz transfer döneminde ayrılması gündeme gelen Ronaldo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldıza eski takmı 'ın talip olduğu ve teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

20 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!

medyasından 'un haberine göre; Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak isteyen Manchester United kesenin ağzını açtı. devi yıldız futbolcuya yıllık 20 milyon euro'luk teklifte bulundu.

AKLINDAKİ TAKIM PSG!

Cristiano Ronaldo'nun ilk tercihinin Manchester United olmadığı kaydedildi. Portekizli yıldızın önceliğinin Paris Saint-Germain'de forma giymek olduğu ancak gelecek tüm teklifleri değerlendirmek istediği bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla İtalya Serie A'da 33 maça çıkan Ronaldo, 29 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Portekizli yıldızın ekibiyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

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