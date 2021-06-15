15 Haziran 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika  2021 Kupa Amerika (Copa America) haberleri: Arjantin 1-1 Şili (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Arjantin üstünlüğünü koruyamadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

Son dakika spor haberleri: Copa America) grup maçında 1-0 öne geçtiği karşılaşmada ile 1-1 berabere kaldı.

Copa America) grup maçında , ile 1-1 berabere kaldı.

(CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika'nın ikinci günü, A Grubu ilk maçında Arjantin ile Şili 'daki 'nda karşılaştı.

Arjantin, yıldız oyuncusu 'nin 33. dakikada frikikten attığı golle ilk yarıyı 1-0 öne kapadı.

İkinci yarıda penaltı kazanan Şili'de 'ın şutu sonrası top, kalecinin müdahalesiyle direkten dönerken, boşta kalan meşin yuvarlağı filelere gönderen 57. dakikada skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu şekilde sona erdi.

PARAGUAY FARKLI KAZANDI

A Grubu'ndaki bir diğer mücadelede Paraguay, Alejandro Gamarra ve 'nun (2) golleriyle 'yı 3-1 yendi.

45+9. dakikada 'ın ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü Bolivya'nın tek golünü, 10. dakikada penaltıdan kaydetti.

Turnuvaya, 18 Haziran Cuma günü Kolombiya- ve Brezilya-Peru maçlarıyla devam edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 ülkenin katıldığı turnuvada, 5'er takımlı 2 grupta ilk dörde giren ekipler çeyrek finale yükselecek.

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