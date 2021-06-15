Son dakika 2021 Kupa Amerika (Copa America) haberleri: Arjantin 1-1 Şili (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika spor haberleri: 2021 Kupa Amerika (Copa America) grup maçında Arjantin 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Şili ile 1-1 berabere kaldı.
2021 Kupa Amerika (Copa America) grup maçında Arjantin, Şili ile 1-1 berabere kaldı.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika'nın ikinci günü, A Grubu ilk maçında Arjantin ile Şili Brezilya'daki Nilton Santos Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.
Arjantin, yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin 33. dakikada frikikten attığı golle ilk yarıyı 1-0 öne kapadı.
İkinci yarıda penaltı kazanan Şili'de Arturo Vidal'ın şutu sonrası top, kalecinin müdahalesiyle direkten dönerken, boşta kalan meşin yuvarlağı filelere gönderen Eduardo Vargas 57. dakikada skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu şekilde sona erdi.
PARAGUAY FARKLI KAZANDI
A Grubu'ndaki bir diğer mücadelede Paraguay, Alejandro Gamarra ve Angel Romero'nun (2) golleriyle Bolivya'yı 3-1 yendi.
45+9. dakikada Jaume Cuellar'ın ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü Bolivya'nın tek golünü, 10. dakikada penaltıdan Erwin Saavedra kaydetti.
Turnuvaya, 18 Haziran Cuma günü Kolombiya-Venezuela ve Brezilya-Peru maçlarıyla devam edilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 ülkenin katıldığı turnuvada, 5'er takımlı 2 grupta ilk dörde giren ekipler çeyrek finale yükselecek.
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