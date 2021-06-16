16 Haziran 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası

İtalya - İsviçre saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.06.2021

A grubu maçında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İtalya - İsviçre maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

'nda heyecan devam ediyor. A Grubu maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İtalya - İsviçre maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İTALYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - İsviçre maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Rusya'dan Sergei Karasev yönetecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Premier Lig'de ilk hafta programı açıklandı! Premier Lig'de ilk hafta programı açıklandı!
Finlandiya - Rusya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Finlandiya - Rusya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
United'dan Ronaldo bombası! Transfer teklifi... United'dan Ronaldo bombası! Transfer teklifi...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör