İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A grubu maçında İtalya ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İtalya - İsviçre maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. A Grubu maçında İtalya ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İtalya - İsviçre maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İTALYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - İsviçre maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Rusya'dan Sergei Karasev yönetecek.

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