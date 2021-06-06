07 Haziran 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: İngiltere'de yılın futbolcusu Kevin De Bruyne oldu!

İngiltere'de yılın futbolcusu belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 Giriş Tarihi: 06.06.2021

tarafından verilen yılın futbolcusu ödülünü, 'de forma giyen yıldız oyuncu kazandı. PFA'dan yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Belçikalı oyuncu oylamada takım arkadaşları , ve 'ın yanı sıra Manchester Unitedlı ile Tottenhamlı 'i geride bırakarak 2020-2021 sezonunda ödüle layık görüldü.

PFA'dan yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Belçikalı oyuncu oylamada takım arkadaşları , ve 'ın yanı sıra Manchester Unitedlı ile Tottenhamlı 'i geride bırakarak 2020-2021 sezonunda ödüle layık görüldü.

, ve 'nun ardından bu ödülü üst üste ikinci kez kazanan üçüncü isim oldu.

Öte yandan, yılın en iyi genç futbolcusu ise yine 'den Phil Foden seçildi.

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