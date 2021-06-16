Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası B grubu maçında Finlandiya ile Rusya karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Finlandiya - Rusya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu maçında Finlandiya ile Rusya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Finlandiya - Rusya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

FİNLANDİYA - RUSYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Finlandiya - Rusya maçı 16 Haziran Çarşamba günü Saint Petersburg Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak mücadelede Hollandalı Danny Makkelie düdük çalacak. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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