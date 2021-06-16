16 Haziran 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası

Finlandiya - Rusya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.06.2021

B grubu maçında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Finlandiya - Rusya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

'nda heyecan devam ediyor. B Grubu maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Finlandiya - Rusya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

FİNLANDİYA - RUSYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Finlandiya - Rusya maçı 16 Haziran Çarşamba günü 'nda saat 16:00'da başlayacak mücadelede düdük çalacak. Mücadele 'de canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
United'dan Ronaldo bombası! Transfer teklifi... United'dan Ronaldo bombası! Transfer teklifi...
Arjantin üstünlüğünü koruyamadı! Arjantin üstünlüğünü koruyamadı!
Fransa - Almanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fransa - Almanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör