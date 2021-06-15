Fransa - Almanya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası F grubu maçında Fransa ile Almanya karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fransa - Almanya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu maçında Fransa ile Almanya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fransa - Almanya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

FRANSA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa - Almanya maçı 15 Haziran Salı günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak. Münih'de oynanacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos del Cerro Grande düdük çalacak.

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