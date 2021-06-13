13 Haziran 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Fabregas'tan Hakan Çalhanoğlu itirafı!

Fabregas milli yıldızı İngiliz devlerine önerdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

Son dakika transfer haberi: futbolcu , milli futbolcumuz 'na övgü dolu sözlerde bulundu. Fabregas, Çalhanoğlu için "Çok yetenekli bir futbolcu. En sevdiğim yönü ise risk alması ve oyunu dikine oynaması. İnsanların görmediği anlarda bir şeyler yaratmaktan korkmuyor" dedi.

Son olarak forması giyen efsane , ile ilgilenen eski takımları ve 'e milli yıldızla ilgili övgü dolu sözlerde bulundu.

ile olan sözleşmesi sona eren ve sportif direktör 'nin de ayrılığı duyurduğu Hakan Çalhanoğlu'nun yeni durağının olması bekleniyordu. Yıldız orta saha ile ilgilenen en ciddi kulüpler ise Chelsea ve Arsenal...

FABREGAS'TAN BÜYÜK ÖVGÜ!

Hakan'ın Chelsea ve Arsenal'e olası transferini değerlendiren Fabregas, övgü dolu sözler söyledi. 'nin açılış maçı olan maçı öncesinde 'ye konuşan Fabregas, "Hakan Çalhanoğlu çok yetenekli bir futbolcu. En sevdiğim yönü ise risk alması ve oyunu dikine oynaması. İnsanların görmediği anlarda bir şeyler yaratmaktan korkmuyor" dedi.

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