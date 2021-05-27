27 Mayıs 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Real Madrid Zinedine Zidane ile yollarını ayırdı!

Real Madrid Zidane ile yollarını ayırdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 Giriş Tarihi: 27.05.2021

, Teknik Direktör ile yolların ayrıldığını duyurdu. Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, "Zinedine , takımın teknik direktörlüğü görevini sona erdirmeye karar verdi." ifadeleri kullanıldı. | Son dakika spor haberleri

. Ligi (La Liga) ekiplerinden 'in teknik direktörü , görevini bıraktı.

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, "Zinedine , takımın teknik direktörlüğü görevini sona erdirmeye karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Zidane'ın kararına saygı duyulduğu ve kendisinin Real Madrid için büyük bir simge olduğu da belirtildi.

Lig şampiyonluğunu son hafta aynı şehrin takımı 'e kaptıran ve 'ne ekibi 'ye elenerek veda eden Real Madrid'de Zidane'ın ayrılma ihtimali son dönemde gündemdeydi.

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