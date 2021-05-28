Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi finali için geri sayıma geçildi! 1 milyar 780 milyon Euro'luk maç
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Chelsea karşı karşıya gelecek. İki İngiliz devinin kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1 milyar 780 milyon avronun üzerinde. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, dünyanın en değerli ligi olarak öne çıkan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de oyuncuların tahmini piyasa değeri 1,03 milyar avro, Chelsea'de ise 779,8 milyon avro oldu.
Manchester City'nin en değerli oyuncuları arasında, 100'er milyon avroluk piyasa değerleriyle Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne ve İngiliz Raheem Sterling öne çıkıyor. 70'er milyon avroluk piyasa değerleriyle Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri ve Phil Foden de takımın en pahalı diğer oyuncuları arasında yer alıyor.
Bu sezon tüm kulvarlarda rakip ağları 17 kez sarsarak takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'a biçilen bonservis bedeli ise 40 milyon avro.
CHELSEA'NİN EN PAHALI OYUNCULARI HAVERTZ İLE WERNER
Chelsea'nin geçen sezon başında kadrosuna kattığı Alman oyunculardan Kai Havertz 70, Timo Werner ise 60 milyon avroluk piyasa değeriyle takımın en değerli oyuncuları sıralamasının başlarında yer alıyor.
Bu sezon rakip ağları tüm kulvarlarda 12 kez sarsarak takımın en golcü oyuncusu konumunu Werner ile paylaşan İngiliz santrafor Tammy Abraham ise 40 milyon avroluk değere sahip.
OYUNCULARIN PİYASA DEĞERLERİ
Manchester Cityli futbolcuların piyasa değerleri şöyle:
|Oyuncu
|Değeri (avro)
|Kevin De Bruyne
|100 milyon
|Raheem Sterling
|100 milyon
|Bernardo Silva
|70 milyon
|Ruben Dias
|70 milyon
|Rodri
|70 milyon
|Phil Foden
|70 milyon
|Gabriel Jesus
|60 milyon
|Ederson
|56 milyon
|Aymeric Laporte
|50 milyon
|Joao Cancelo
|50 milyon
|Ferran Torres
|50 milyon
|Riyad Mahrez
|42 milyon
|İlkay Gündoğan
|40 milyon
|Kyle Walker
|35 milyon
|Nathan Ake
|35 milyon
|John Stones
|30 milyon
|Sergio Agüero
|25 milyon
|Benjamin Mendy
|22 milyon
|Oleksandr Zinchenko
|20 milyon
|Eric Garcia
|20 milyon
|Zack Steffen
|6 milyon
|Philippe Sandler
|3 milyon
|Fernandinho
|2,5 milyon
|Scott Carson
|500 bin
|Toplam
|1,03 milyar
Chelsea'deki futbolcuların piyasa değerleri ise şöyle:
|Oyuncu
|Değeri (avro)
|Kai Havertz
|70 milyon
|Timo Werner
|65 milyon
|Mason Mount
|60 milyon
|N'Golo Kante
|55 milyon
|Christian Pulisic
|50 milyon
|Ben Chilwell
|50 milyon
|Mateo Kovacic
|45 milyon
|Jorginho
|45 milyon
|Hakim Ziyech
|40 milyon
|Tammy Abraham
|40 milyon
|Reece James
|40 milyon
|Callum Hudson-Odoi
|35 milyon
|Kurt Zouma
|32 milyon
|Andreas Christensen
|28 milyon
|Antonio Rüdiger
|25 milyon
|Edouard Mendy
|25 milyon
|Cesar Azpilicueta
|17 milyon
|Emerson
|15 milyon
|Marcos Alonso
|13 milyon
|Kepa
|13 milyon
|Billy Gilmour
|7 milyon
|Olivier Giroud
|5 milyon
|Thiago Silva
|3,5 milyon
|Charly Musonda Jr.
|1 milyon
|Willy Caballero
|300 bin
|Toplam
|779,80 milyon
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