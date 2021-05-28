28 Mayıs 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi finali için geri sayıma geçildi! 1 milyar 780 milyon Euro'luk maç

Şampiyonlar Ligi'nde 1.8 milyar Euro'luk final!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ile Chelsea karşı karşıya gelecek. İki İngiliz devinin kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1 milyar 780 milyon avronun üzerinde. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, dünyanın en değerli ligi olarak öne çıkan ekiplerinden 'de oyuncuların tahmini piyasa değeri 1,03 milyar avro, Chelsea'de ise 779,8 milyon avro oldu.

Manchester City'nin en değerli oyuncuları arasında, 100'er milyon avroluk piyasa değerleriyle Belçikalı yıldız ve İngiliz öne çıkıyor. 70'er milyon avroluk piyasa değerleriyle , , ve de takımın en pahalı diğer oyuncuları arasında yer alıyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda rakip ağları 17 kez sarsarak takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Türk asıllı Alman futbolcu 'a biçilen bonservis bedeli ise 40 milyon avro.

CHELSEA'NİN EN PAHALI OYUNCULARI HAVERTZ İLE WERNER

Chelsea'nin geçen sezon başında kadrosuna kattığı Alman oyunculardan 70, ise 60 milyon avroluk piyasa değeriyle takımın en değerli oyuncuları sıralamasının başlarında yer alıyor.

Bu sezon rakip ağları tüm kulvarlarda 12 kez sarsarak takımın en golcü oyuncusu konumunu Werner ile paylaşan İngiliz santrafor ise 40 milyon avroluk değere sahip.

OYUNCULARIN PİYASA DEĞERLERİ

Manchester Cityli futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

OyuncuDeğeri (avro)
Kevin De Bruyne100 milyon
Raheem Sterling100 milyon
Bernardo Silva70 milyon
Ruben Dias70 milyon
Rodri70 milyon
Phil Foden70 milyon
Gabriel Jesus60 milyon
Ederson56 milyon
Aymeric Laporte50 milyon
Joao Cancelo50 milyon
Ferran Torres50 milyon
Riyad Mahrez42 milyon
İlkay Gündoğan40 milyon
Kyle Walker35 milyon
Nathan Ake35 milyon
John Stones30 milyon
Sergio Agüero25 milyon
Benjamin Mendy22 milyon
Oleksandr Zinchenko20 milyon
Eric Garcia20 milyon
Zack Steffen6 milyon
Philippe Sandler3 milyon
Fernandinho2,5 milyon
Scott Carson500 bin
Toplam1,03 milyar

Chelsea'deki futbolcuların piyasa değerleri ise şöyle:

OyuncuDeğeri (avro)
Kai Havertz70 milyon
Timo Werner65 milyon
Mason Mount60 milyon
N'Golo Kante55 milyon
Christian Pulisic50 milyon
Ben Chilwell50 milyon
Mateo Kovacic45 milyon
Jorginho45 milyon
Hakim Ziyech40 milyon
Tammy Abraham40 milyon
Reece James40 milyon
Callum Hudson-Odoi35 milyon
Kurt Zouma32 milyon
Andreas Christensen28 milyon
Antonio Rüdiger25 milyon
Edouard Mendy25 milyon
Cesar Azpilicueta17 milyon
Emerson15 milyon
Marcos Alonso13 milyon
Kepa13 milyon
Billy Gilmour7 milyon
Olivier Giroud5 milyon
Thiago Silva3,5 milyon
Charly Musonda Jr.1 milyon
Willy Caballero300 bin
Toplam779,80 milyon
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