EURO 2020 Avrupa Şampiyonası C grubu maçında Avusturya ile Makedonya karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Avusturya - Makedonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu maçında Avusturya ile Makedonya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Avusturya - Makedonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

AVUSTURYA - MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Avusturya - Makedonya maçı 13 Haziran Pazar günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak. Müsabakayı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

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