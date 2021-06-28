Hırvatistan - İspanya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
Son dakika EURO 2020 haberleri... Avrupa Şampiyonası EURO 2020'de heyecan devam ediyor. D grubunu 2. sırada tamamlayan Hırvatistan ile E grubunu 2. sırada tamamlayan İspanya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hırvatistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
EURO 2020'de son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Hırvatistan ile İspanya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Hırvatistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hırvatistan - İspanya maçı 28 Haziran Pazartesi saat 19:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak. Mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak.
HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Hırvatistan: Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Brozovic, Kovacic; Perisic, Modric, Rebic; Petkovic
İspanya: Simon; Llorente, Laporte, Torres, Azpilicueta; Pedri, Rodri, Koke; Moreno, Morata, Sarabia
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