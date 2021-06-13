13 Haziran 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Hollanda - Ukrayna EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası

Hollanda - Ukrayna saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

C grubu maçında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hollanda - Ukrayna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

'nda heyecan devam ediyor. C Grubu maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Hollanda - Ukrayna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

HOLLANDA - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hollanda - Ukrayna maçı 13 Haziran Pazar günü saat 22:00'de 'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi yönetecek.

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