12 Haziran 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Danimarka - Finlandiya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası

Danimarka - Finlandiya maçı ne zaman? Saat kaçta?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 Giriş Tarihi: 12.06.2021

B grubu maçında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Danimarka - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nda heyecan devam ediyor. B Grubu maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Danimarka - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DANİMARKA - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Danimarka - Finlandiya maçı 12 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da 'de canlı yayınlanacak. 'nda oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

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