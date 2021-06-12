EURO 2020 Avrupa Şampiyonası B grubu maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Danimarka - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu maçında Danimarka ile Finlandiya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Danimarka - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DANİMARKA - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Danimarka - Finlandiya maçı 12 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak. Parken Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İngiliz Anthony Taylor yönetecek.

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