Son dakika spor haberi: Lille taraftarları ayın golü oylamasında Burak Yılmaz'ı seçti!

Fransa Ligi'nde sezonu şampiyon bitiren Lille, milli oyuncumuz Burak Yılmaz'ın Lens deplasmanında uzaktan sol ayağıyla attığı golün, taraftarlar tarafından mayıs ayının en iyisi seçildiğini açıkladı. Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, nisan ayından sonra mayıs ayında da taraftarların en iyi gol oylamasında Burak Yılmaz'ı seçtiği ifade edildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, nisan ayından sonra mayıs ayında da taraftarların en iyi gol oylamasında Burak Yılmaz'ı seçtiği kaydedildi.

Milli oyuncu Burak Yılmaz, Lens deplasmanında 2 gol atarak takımını galibiyete taşımıştı.

İşte o paylaşım:

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