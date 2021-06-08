08 Haziran 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Lille taraftarları ayın golü oylamasında Burak Yılmaz'ı seçti!

Lille taraftarları ayın golünde Burak Yılmaz'ı seçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

'nde sezonu şampiyon bitiren , milli oyuncumuz 'ın deplasmanında uzaktan sol ayağıyla attığı golün, taraftarlar tarafından mayıs ayının en iyisi seçildiğini açıkladı. Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda, nisan ayından sonra mayıs ayında da taraftarların en iyi gol oylamasında Burak Yılmaz'ı seçtiği ifade edildi.

Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda, nisan ayından sonra mayıs ayında da taraftarların en iyi gol oylamasında 'ı seçtiği kaydedildi.

Milli oyuncu Burak Yılmaz, deplasmanında 2 gol atarak takımını galibiyete taşımıştı.

İşte o paylaşım:

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