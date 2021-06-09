Son dakika spor haberi: UEFA'dan flaş karar! Barcelona Real Madrid ve Juventus...

Son dakika spor haberleri: UEFA, Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişiminde bulunan Barcelona, Real Madrid ve Juventus hakkında bir sonraki duyuruya kadar davaları durdurma kararı aldı.

UEFA, Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişiminde bulunan takımlardan Real Madrid, Barcelona ve Juventus hakkında açılan davaların bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Üç kulüp hakkındaki davaların geçici olarak askıya aldığı, UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 18 Nisan'da yaptıkları duyuruyla kendi aralarında maç yapacakları bir lig kurduklarını açıklamış, ancak Barcelona, Juventus ve Real Madrid dışındaki tüm takımlar kısa sürede bu girişimden ayrıldıklarını duyurmuştu.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ