09 Haziran 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: UEFA'dan flaş karar! Barcelona Real Madrid ve Juventus...

UEFA'dan flaş karar! Barcelona Real Madrid ve Juventus...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.06.2021

Son dakika spor haberleri: , Süper Ligi'ni kurma girişiminde bulunan , ve hakkında bir sonraki duyuruya kadar davaları durdurma kararı aldı.

, Süper Ligi'ni kurma girişiminde bulunan takımlardan , ve hakkında açılan davaların bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Üç kulüp hakkındaki davaların geçici olarak askıya aldığı, UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 18 Nisan'da yaptıkları duyuruyla kendi aralarında maç yapacakları bir lig kurduklarını açıklamış, ancak Barcelona, Juventus ve Real Madrid dışındaki tüm takımlar kısa sürede bu girişimden ayrıldıklarını duyurmuştu.

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