Son dakika transfer haberleri: Sevilla'dan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'ya 50 milyon euro!

Dünyanın en ünlü sportif direktörlerinden Monchi milli yıldızlarımızın peşine düştü. Vatan'da yer alan haberde, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı için Avrupa'nın dev kulüpleri resmen sıraya girdiği belirtildi.

İNGİLİZ DEVLERİ SIRADA!

24 yaşındaki sağ bekin İngiliz devleriyle adının anılması dikkatlerden kaçmıyor. Tottenham, Manchester United, Milan gibi kulüplerin transfer listesinde bulunduğu ifade edilen Zeki Çelik'in EURO 2020 performansı merakla beklenirken, yıldız futbolcunun şampiyonlukta 4 gol 2 asistlik istatistiği ise Galteri'i bir hayli memnun etmişti. Cuma günü İtalya Milli Takımı ile oynanacak maçta büyük bir ihtimalle ilk 11'de olması beklenen Zeki Çelik'e ilk resmi teklifin yapıldığı bildirildi. Bu sezon La Liga'yı 4.sırada bitiren Sevilla'nın Zeki için girişimlere başladığı belirtilirken, Monchi'nin ayrıca Yusuf Yazıcı'yı da istediği kaydedildi.

YUSUF VE ZEKİ'YE 50 MİLYON EURO

Yetenek avcısı Monchi, milli futbolcularımızın peşine düştü. Ünlü sportif direktör, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı Sevilla'ya katmak için uğraş veriyor. 50 milyon euro gibi bir bedel gözden çıkartıldı.

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