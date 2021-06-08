08 Haziran 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberleri: Sevilla'dan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'ya 50 milyon euro!

Sevilla'dan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'ya servet!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 Giriş Tarihi: 08.06.2021

Son dakika spor haberleri... 'de 'yi geçerek şampiyon olan 'e Türk futbolcularımız damga vurmuştu. , ve sergiledikleri performansla dikkatleri üzerine çekti. Yetenek avcısı Monchi, milli futbolcularımızın peşine düştü.

Dünyanın en ünlü sportif direktörlerinden Monchi milli yıldızlarımızın peşine düştü. Vatan'da yer alan haberde, ve için Avrupa'nın dev kulüpleri resmen sıraya girdiği belirtildi.

İNGİLİZ DEVLERİ SIRADA!

24 yaşındaki sağ bekin İngiliz devleriyle adının anılması dikkatlerden kaçmıyor. , , gibi kulüplerin transfer listesinde bulunduğu ifade edilen Zeki Çelik'in performansı merakla beklenirken, yıldız futbolcunun şampiyonlukta 4 gol 2 asistlik istatistiği ise Galteri'i bir hayli memnun etmişti. Cuma günü ile oynanacak maçta büyük bir ihtimalle ilk 11'de olması beklenen Zeki Çelik'e ilk resmi teklifin yapıldığı bildirildi. Bu sezon 'yı 4.sırada bitiren 'nın Zeki için girişimlere başladığı belirtilirken, Monchi'nin ayrıca Yusuf Yazıcı'yı da istediği kaydedildi.

YUSUF VE ZEKİ'YE 50 MİLYON EURO

Yetenek avcısı Monchi, milli futbolcularımızın peşine düştü. Ünlü sportif direktör, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı Sevilla'ya katmak için uğraş veriyor. 50 milyon euro gibi bir bedel gözden çıkartıldı.

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