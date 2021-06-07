Aston Villa Buendia'yı rekor ücretle transfer etti!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Norwich City'de forma giyen Emiliano Buendia'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Ada temsilcisinin bu transfer için kasasında 33 milyon Sterlin çıkarken, bu ücret aynı zamanda kulüp rekoru oldu. | Son dakika transfer haberleri
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuya ödenecek bonservis bedeli konusunda Norwich City ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için Arjantin Milli Takımı kampında bulunan Buendia'nın, daha sonra sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Aston Villa, Emiliano Buendia için 33 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyerek kulüp rekoru kırdı. İngiliz kulübü, futbolcunun performansına göre, fazladan 7 milyon avro daha ödeme yapabilecek.
Geçen sezon 15 gollük performansıyla Emiliano Buendia, İngiltere Championship'te yılın oyuncusu seçilmişti.
Aston Villa and Norwich City have reached an agreement for the transfer of Emiliano Buendía.— Aston Villa (@AVFCOfficial) June 7, 2021
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