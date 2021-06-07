07 Haziran 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa Buendia'yı rekor ücretle transfer etti!

Aston Villa kulüp rekoru kırdı! Transfer
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

ekiplerinden , 'de forma giyen Emiliano Buendia'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Ada temsilcisinin bu transfer için kasasında 33 milyon Sterlin çıkarken, bu ücret aynı zamanda kulüp rekoru oldu. | Son dakika transfer haberleri

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuya ödenecek bonservis bedeli konusunda ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

için Arjantin Milli Takımı kampında bulunan Buendia'nın, daha sonra sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, , Emiliano Buendia için 33 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyerek kulüp rekoru kırdı. İngiliz kulübü, futbolcunun performansına göre, fazladan 7 milyon avro daha ödeme yapabilecek.

Geçen sezon 15 gollük performansıyla Emiliano Buendia, 'te yılın oyuncusu seçilmişti.

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