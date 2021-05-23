Şampiyon Inter galibiyetle kapattı! Inter 5-1 Udinese (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında şampiyonluğunu garantileyen Inter sahasında Udinese ile karşı karşıya geldi. 6 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı ve sezonu galibiyetle kapattı.

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında şampiyon Inter ile Udinese kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 8'de Ashley Young, 44'te Eriksen, 55. dakikada penaltıdan Martinez, 64'te Perisic ve 71. dakikada ise Romelu Lukaku kaydetti. Udinese'nin tek golü ise 79. dakikada penaltıdan Pereyra'nın ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Inter 91 puanla sezonu şampiyon tamamladı. Udinese ise 40 puanla bitirdi.

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