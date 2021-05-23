23 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Şampiyon Inter galibiyetle kapattı! Inter 5-1 Udinese (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Şampiyon Inter galibiyetle kapattı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.05.2021

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında şampiyonluğunu garantileyen Inter sahasında ile karşı karşıya geldi. 6 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı ve sezonu galibiyetle kapattı.

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında şampiyon Inter ile kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 8'de , 44'te , 55. dakikada penaltıdan , 64'te ve 71. dakikada ise kaydetti. Udinese'nin tek golü ise 79. dakikada penaltıdan Pereyra'nın ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Inter 91 puanla sezonu şampiyon tamamladı. Udinese ise 40 puanla bitirdi.

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