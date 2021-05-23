23 Mayıs 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Şampiyon Inter galibiyetle kapattı! Inter 5-1 Udinese (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında şampiyonluğunu garantileyen Inter sahasında Udinese ile karşı karşıya geldi. 6 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı ve sezonu galibiyetle kapattı.
İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında şampiyon Inter ile Udinese kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 8'de Ashley Young, 44'te Eriksen, 55. dakikada penaltıdan Martinez, 64'te Perisic ve 71. dakikada ise Romelu Lukaku kaydetti. Udinese'nin tek golü ise 79. dakikada penaltıdan Pereyra'nın ayağından geldi.
Bu sonuçla birlikte Inter 91 puanla sezonu şampiyon tamamladı. Udinese ise 40 puanla bitirdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig