07 Haziran 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

CONCACAF Uluslar Ligi'nde Meksika'yı yenen ABD şampiyon oldu!

CONCACAF Uluslar Ligi'nde şampiyon ABD!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu () tarafından ilk kez düzenlenen 'nde, finalde 'yı 3-2 yenen şampiyon oldu.

, eyaletinin başkenti 'da oynanan final maçında 'yı ağırladı.

Normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı uzatmalarda 3-2 kazanan ABD, şampiyonluğa ulaştı.

Ev sahibi takıma kupayı getiren golleri 27. dakikada , 82. dakikada ve 114. dakikada penaltından attı.

Meksika'nın gollerini ise 1. dakikada ve 79. dakikada kaydetti.

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