Son dakika spor haberi: Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak açıklaması! Takımda kalacak mı?
Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, milli oyuncu Ozan Kabak'ın takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı, 21 yaşındaki futbolcu için, "Gelecek hakkında her şeyi konuşacağız ve son maç gününden sonra karar vereceğiz. Açıkçası bunun için yeterince zaman var. Bu konuda söylenecek başka bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu. | Son dakika spor haberleri
Ligde oynanacak Crystal Palace maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Klopp, Ozan'ın performansından memnun olduğunu, ancak henüz geleceğiyle ilgili net bir karar verilmediğini belirtti.
20 yaşındaki milli stoperin yaşına göre inanılmaz bir tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Alman çalıştırıcı, "Buraya geldiğinde uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyacı olduğunu hepimiz görebiliyorduk. Sonra bizim için süper maçlar oynadı. Aslında içlerinden herhangi bir maçı seçmek istemiyorum. Ancak iki Leipzig maçında da kesinlikle inanılmazdı. Leipzig'in ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Alman ekibi Schalke 04'ten kiralanan ve satın alma opsiyonu bulunan Ozan Kabak'ın geleceği için karar zamanının yaklaştığını aktaran Klopp, "Gelecek hakkında her şeyi konuşacağız ve son maç gününden sonra karar vereceğiz. Açıkçası bunun için yeterince zaman var. Bu konuda söylenecek başka bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.
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