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DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak açıklaması! Takımda kalacak mı?

Klopp'tan Ozan açıklaması! Takımda kalacak mı?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 Giriş Tarihi: 22.05.2021

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, milli oyuncu 'ın takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. çalıştırıcı, 21 yaşındaki futbolcu için, "Gelecek hakkında her şeyi konuşacağız ve son maç gününden sonra karar vereceğiz. Açıkçası bunun için yeterince zaman var. Bu konuda söylenecek başka bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu. | Son dakika spor haberleri

Ligde oynanacak maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Klopp, Ozan'ın performansından memnun olduğunu, ancak henüz geleceğiyle ilgili net bir karar verilmediğini belirtti.

20 yaşındaki milli stoperin yaşına göre inanılmaz bir tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan çalıştırıcı, "Buraya geldiğinde uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyacı olduğunu hepimiz görebiliyorduk. Sonra bizim için süper maçlar oynadı. Aslında içlerinden herhangi bir maçı seçmek istemiyorum. Ancak iki maçında da kesinlikle inanılmazdı. Leipzig'in ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Alman ekibi 'ten kiralanan ve satın alma opsiyonu bulunan 'ın geleceği için karar zamanının yaklaştığını aktaran Klopp, "Gelecek hakkında her şeyi konuşacağız ve son maç gününden sonra karar vereceğiz. Açıkçası bunun için yeterince zaman var. Bu konuda söylenecek başka bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

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