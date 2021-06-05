05 Haziran 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Neymar milli takım kampında saldırıya uğradı!

Neymar milli takım kampında saldırıya uğradı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 Giriş Tarihi: 05.06.2021

'in yıldız futbolcusu , milli takım kampında saldırıya uğradı. 'nın ile oynayacağı maç öncesi 2 kişi, Neymar'ın üzerine doğru yürüdü ve dünyaca ünlü yıldızı yere serdi. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri

futbolcu , maçı öncesi kamp yapılacak otele girişi sırasında eşi benzeri görülmemiş bir saldırıya uğradı.

Konaklayacakları otele varan ve her şeyden habersiz takım otobüsünden inen 29 yaşındaki yıldız, 2 kişinin üzerine çullanmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

'nı birçok taraftar otel çevresinde beklerken 2 kişi otobüsten inen Neymar'ın üzerine atladı ve yıldız futbolcuyu yere devirdi.

Bir kişinin, yere düşen Neymar'ın ayakkabısını çıkarmaya çalıştığı görülürken güvenlik görevlileri araya girerek Neymar'ı yerden kaldırdı.

Neye uğradığını şaşıran ve tek ayakkabısı ayağından çıkan Neymar, topallayarak otele girmeye çalışırken o anlar bir taraftarın kamerasına yansıdı.

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