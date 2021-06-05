Son dakika spor haberi: Neymar milli takım kampında saldırıya uğradı!
Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Neymar, milli takım kampında saldırıya uğradı. Brezilya Milli Takımı'nın Ekvator ile oynayacağı maç öncesi 2 kişi, Neymar'ın üzerine doğru yürüdü ve dünyaca ünlü yıldızı yere serdi. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri
Brezilyalı futbolcu Neymar, Ekvator maçı öncesi kamp yapılacak otele girişi sırasında eşi benzeri görülmemiş bir saldırıya uğradı.
Konaklayacakları otele varan ve her şeyden habersiz takım otobüsünden inen 29 yaşındaki yıldız, 2 kişinin üzerine çullanmasıyla neye uğradığını şaşırdı.
Brezilya Milli Takımı'nı birçok taraftar otel çevresinde beklerken 2 kişi otobüsten inen Neymar'ın üzerine atladı ve yıldız futbolcuyu yere devirdi.
Bir kişinin, yere düşen Neymar'ın ayakkabısını çıkarmaya çalıştığı görülürken güvenlik görevlileri araya girerek Neymar'ı yerden kaldırdı.
Neye uğradığını şaşıran ve tek ayakkabısı ayağından çıkan Neymar, topallayarak otele girmeye çalışırken o anlar bir taraftarın kamerasına yansıdı.
İŞTE O ANLAR
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