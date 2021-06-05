05 Haziran 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Ruben Dias Premier Lig'de yılın futbolcusu seçildi

Premier Lig'de yılın futbolcusu Ruben Dias
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'nin Portekizli stoperi , İngiltere 'de 2020-21 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki Dias, taraftarların yanı sıra ligdeki 20 takımın kaptanları ve futbol yorumcularından oluşan heyetin de katıldığı oylama sonucu ödülün sahibi oldu.

ve 'nda şampiyon olan, 'nde ise final oynayan 'nin başındaki da en iyi teknik direktör ödülüne layık görüldü.

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