04 Haziran 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Premier Lig'in en iyi 11'i belli oldu! Çağlar Söyüncü ve İlkay Gündoğan...

Premier Lig'in en iyi 11'i belli oldu! Çağlar Söyüncü ve İlkay Gündoğan...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'de 2020-2021 sezonunun en iyi 11'i açıklandı. (PFA) tarafından belirlenen en iyi 11'de 28 maçta 13 gol atan Türk asıllı Alman oyuncu 'da yer aldı.

'de 2020-2021 sezonunun en iyi 11'i açıklandı.

(PFA) tarafından belirlenen en iyi 11'de 'de sezonu şampiyon tamamlayan 'den 6 futbolcuya yer verildi.

Manchester City forması ile Premier Lig'de çıktığı 28 maçta 13 gol atan Türk asıllı Alman oyuncu , sezonun en iyi 11'ine seçilen isimler arasında yer aldı.

İngiltere Premier Lig'de sezonun en iyi 11'inde şu isimler bulunuyor:

Kaleci: (Manchester City)

Defans: (), (Manchester City), (Manchester City), (Manchester City)

Orta saha: (Manchester City), (Manchester United), İlkay Gündoğan (Manchester City)

Forvet: Harry Kane (), Muhammed Salah (Liverpool), Son Heung-min (Tottenham)

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