Son dakika spor haberleri: Premier Lig'in en iyi 11'i belli oldu! Çağlar Söyüncü ve İlkay Gündoğan...
Son dakika spor haberleri: İngiltere Premier Lig'de 2020-2021 sezonunun en iyi 11'i açıklandı. İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen en iyi 11'de 28 maçta 13 gol atan Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'da yer aldı.
İngiltere Premier Lig'de 2020-2021 sezonunun en iyi 11'i açıklandı.
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen en iyi 11'de Premier Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Manchester City'den 6 futbolcuya yer verildi.
Manchester City forması ile Premier Lig'de çıktığı 28 maçta 13 gol atan Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, sezonun en iyi 11'ine seçilen isimler arasında yer aldı.
İngiltere Premier Lig'de sezonun en iyi 11'inde şu isimler bulunuyor:
Kaleci: Ederson (Manchester City)
Defans: Luke Shaw (Manchester United), Joao Cancelo (Manchester City), John Stones (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City)
Orta saha: Kevin De Bruyne (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), İlkay Gündoğan (Manchester City)
Forvet: Harry Kane (Tottenham), Muhammed Salah (Liverpool), Son Heung-min (Tottenham)
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