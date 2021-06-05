İtalya 4-0 Çekya (MAÇ SONUCU-ÖZET)
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye ile aynı grupta mücadele edecek İtalya Milli Takımı, şampiyona öncesi son hazırlık maçında Çekya'yı 4-0 mağlup etti.
Futbolda, hazırlık maçında İtalya, konuk ettiği Çekya'yı 4-0 yendi.
Bolonya kentindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım, 23. dakikada Immobile ile 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 42. dakikasında Barella ile İtalya, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
İlk yarı İtalya'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın 66. dakikasında İtalya, Insigne ile skoru 3-0'a getirirken, 73. dakikada Berardi farkı 4'e çıkardı: 4-0.
İtalya, Çekya'yı 4-0 yenerek, turnuvaya hazır olduğu görüntüsünü verdi.
İtalya, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, İsviçre ve Galler ile aynı grupta yer alıyor. İtalya, 11 Haziran Cuma günü şampiyonanın açılış maçında Roma'da Türkiye ile karşılaşacak.
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