05 Haziran 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya 4-0 Çekya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya rahat kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.06.2021

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () ile aynı grupta mücadele edecek Milli Takımı, şampiyona öncesi son hazırlık maçında Çekya'yı 4-0 mağlup etti.

Futbolda, hazırlık maçında , konuk ettiği Çekya'yı 4-0 yendi.

kentindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım, 23. dakikada Immobile ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 42. dakikasında ile İtalya, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İlk yarı İtalya'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın 66. dakikasında İtalya, Insigne ile skoru 3-0'a getirirken, 73. dakikada farkı 4'e çıkardı: 4-0.

İtalya, Çekya'yı 4-0 yenerek, turnuvaya hazır olduğu görüntüsünü verdi.

İtalya, 'nda , ve ile aynı grupta yer alıyor. İtalya, 11 Haziran Cuma günü şampiyonanın açılış maçında 'da Türkiye ile karşılaşacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
EURO 2020'de Münih'teki maçlara alınacak seyirci sayısı açıklandı! EURO 2020'de Münih'teki maçlara alınacak seyirci sayısı açıklandı!
Sezonun futbolcusu Burak Yılmaz! Sezonun futbolcusu Burak Yılmaz!
İtalya - Çekya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya - Çekya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör