Şampiyonlar Ligi'nin en iyi golü seçildi! Mehdi Taremi...
Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, turnuvada 2020-2021 sezonunun en iyi 10 golünün belirlendiği duyuruldu. Listenin 1 numarasında Portekiz ekibi Porto'da forma giyen Mehdi Taremi'nin Chelsea'ye kaydettiği gol seçildi.
Portekiz ekibi Porto'da forma giyen Mehdi Taremi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun en iyi golünü atan futbolcu seçildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, turnuvada 2020-2021 sezonunun en iyi 10 golünün belirlendiği duyuruldu.
Porto'nun İranlı oyuncusu Mehdi Taremi'nin, çeyrek final rövanş mücadelesinde İngiltere temsilcisi Chelsea'ye attığı röveşata golü, sezonun en iyisi seçildi.
Barcelona'dan Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e uzaktan attığı gol 2'nci, Chelsea forması giyen Olivier Giroud'un Atletico Madrid ağlarına yolladığı röveşata golü ise 3'üncü oldu.
Medipol Başakşehir'in yediği 2 gol ilk 10'da
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan sezon H Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir'in kalesinde gördüğü 2 gol, sezonun en iyi 10 golü arasında yer aldı.
Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Neymar'ın uzaktan Medipol Başakşehir ağlarını sarstığı gol 4'üncü olurken, Almanya temsilcisi Leipzig'in Angelino ile bulduğu gol, sezonun en iyi 9'uncu golü olarak açıklandı.
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