04 Haziran 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Şampiyonlar Ligi'nin en iyi golü seçildi! Mehdi Taremi...

Şampiyonlar Ligi'nin en iyi golü seçildi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, turnuvada 2020-2021 sezonunun en iyi 10 golünün belirlendiği duyuruldu. Listenin 1 numarasında ekibi 'da forma giyen 'nin 'ye kaydettiği gol seçildi.

ekibi 'da forma giyen , 'nde 2020-2021 sezonunun en iyi golünü atan futbolcu seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, turnuvada 2020-2021 sezonunun en iyi 10 golünün belirlendiği duyuruldu.

Porto'nun İranlı oyuncusu Mehdi Taremi'nin, çeyrek final rövanş mücadelesinde İngiltere temsilcisi 'ye attığı röveşata golü, sezonun en iyisi seçildi.

'dan 'nin Paris Saint-Germain'e uzaktan attığı gol 2'nci, Chelsea forması giyen 'un ağlarına yolladığı röveşata golü ise 3'üncü oldu.

Medipol Başakşehir'in yediği 2 gol ilk 10'da

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan sezon H Grubu'nda mücadele eden 'in kalesinde gördüğü 2 gol, sezonun en iyi 10 golü arasında yer aldı.

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu 'ın uzaktan Medipol Başakşehir ağlarını sarstığı gol 4'üncü olurken, temsilcisi 'in ile bulduğu gol, sezonun en iyi 9'uncu golü olarak açıklandı.

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