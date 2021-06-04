04 Haziran 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: EURO 2020'de Münih'teki maçlara 14 bin seyirci alınacak!

EURO 2020'de Münih'teki maçlara alınacak seyirci sayısı açıklandı!
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

2020 'nda 'nın kentinde gerçekleşecek maçlara 14 bin seyirci alınacağı açıklandı. Bavyera Eyaleti Başbakanı , Münih'te yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının hijyen ve güvenlik konsepti kapsamında stadın yüzde 20'sine kadar seyirci alınabileceğini belirterek, bunun için 14 bin seyirci anlamına geldiğini ifade etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Bavyera Eyaleti Başbakanı , 'te yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının hijyen ve güvenlik konsepti kapsamında stadın yüzde 20'sine kadar seyirci alınabileceğini belirterek, bunun için 14 bin seyirci anlamına geldiğini ifade etti.

'nın özel bir durum olduğunu aktaran Söder, 'deki karşılaşmaların 'daki diğer spor etkinlikleri için bir test de olabileceğini kaydetti.

Hijyen ve güvenlik konsepti, seyircilerin test yaptırması, maske takması ve stada giriş çıkışların düzenlenmesini öngörüyor.

11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2020 çerçevesinde Münih'teki Allianz Arena'da grup aşamasında 3 ve çeyrek finalde 1 karşılaşmanın oynanması planlanıyor.

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