2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşecek maçlara 14 bin seyirci alınacağı açıklandı. Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Münih'te yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının hijyen ve güvenlik konsepti kapsamında stadın yüzde 20'sine kadar seyirci alınabileceğini belirterek, bunun Allianz Arena için 14 bin seyirci anlamına geldiğini ifade etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Münih'te yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının hijyen ve güvenlik konsepti kapsamında stadın yüzde 20'sine kadar seyirci alınabileceğini belirterek, bunun Allianz Arena için 14 bin seyirci anlamına geldiğini ifade etti.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın özel bir durum olduğunu aktaran Söder, EURO 2020'deki karşılaşmaların Almanya'daki diğer spor etkinlikleri için bir test de olabileceğini kaydetti.

Hijyen ve güvenlik konsepti, seyircilerin test yaptırması, maske takması ve stada giriş çıkışların düzenlenmesini öngörüyor.

11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2020 çerçevesinde Münih'teki Allianz Arena'da grup aşamasında 3 ve çeyrek finalde 1 karşılaşmanın oynanması planlanıyor.

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