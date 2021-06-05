05 Haziran 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Arjantinli yıldız Carlos Tevez futbolu bıraktı!

Carlos Tevez futbolu bıraktı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

tarihinin efsaneleri arasına adını yazdıran , Juniors'ta futbola veda etti. Kariyerinde , ve gibi dünya devlerinde de forma giyen Tevez yaptığı açıklamada artık futbola konsantre olmakta zihnen zorlandığını belirterek bırakma zamanının geldiğini söyledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Juniors altyapısından yetişen ve , ve gibi dünya devlerinde de forma giyen 37 yaşındaki yaptığı açıklamada, "Boca'dan ayrıldım. Bugün resmen emekli olduğumu açıklıyorum. Zihinsel olarak odaklanmakta son zamanlarda çok zorlandım. Üç ay sonra birden kalkıp futbola dönmek istediğimi söyleyebilirim ancak bu Boca formasıyla olmayacak" ifadelerini kullandı.


Fiziksel olarak bir sorun yaşamadığını ancak zihinsel olarak yorgun olduğunu belirten ve futbola geri dönmesi halinde Boca forması giymeyeceğini söyleyen 37 yaşındaki efsanesi, ''Boca'dan ayrıldım, resmen emekli olduğumu açıklıyorum. Son günlerde zihinsel olarak odaklanmakta zorluk yaşıyorum. Kim bilir, üç ay içinde, bir sabah uyanıp tekrar futbol oynamak isteyebilirim ancak bu, formasıyla olmayacak" dedi.

Tevez kariyerinde sırasıyla , , Manchester united, West Ham, Manchester City, Juventus, formalarını giymiş, macerasının ardından 2018'de yeniden Boca Juniors'a geri dönmüştü.

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