Son dakika spor haberi: Arjantinli yıldız Carlos Tevez futbolu bıraktı!
Arjantin tarihinin efsaneleri arasına adını yazdıran Carlos Tevez, Boca Juniors'ta futbola veda etti. Kariyerinde Manchester United, Manchester City ve Juventus gibi dünya devlerinde de forma giyen Tevez yaptığı açıklamada artık futbola konsantre olmakta zihnen zorlandığını belirterek bırakma zamanının geldiğini söyledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Boca Juniors altyapısından yetişen ve Manchester United, Manchester City ve Juventus gibi dünya devlerinde de forma giyen 37 yaşındaki Carlos Tevez yaptığı açıklamada, "Boca'dan ayrıldım. Bugün resmen emekli olduğumu açıklıyorum. Zihinsel olarak odaklanmakta son zamanlarda çok zorlandım. Üç ay sonra birden kalkıp futbola dönmek istediğimi söyleyebilirim ancak bu Boca formasıyla olmayacak" ifadelerini kullandı.
Fiziksel olarak bir sorun yaşamadığını ancak zihinsel olarak yorgun olduğunu belirten ve futbola geri dönmesi halinde Boca forması giymeyeceğini söyleyen 37 yaşındaki Arjantin efsanesi, ''Boca'dan ayrıldım, resmen emekli olduğumu açıklıyorum. Son günlerde zihinsel olarak odaklanmakta zorluk yaşıyorum. Kim bilir, üç ay içinde, bir sabah uyanıp tekrar futbol oynamak isteyebilirim ancak bu, Boca Juniors formasıyla olmayacak" dedi.
Tevez kariyerinde sırasıyla Corinthians, West Ham, Manchester united, West Ham, Manchester City, Juventus, Shanghai Shenhua formalarını giymiş, Çin macerasının ardından 2018'de yeniden Boca Juniors'a geri dönmüştü.
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