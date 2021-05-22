22 Mayıs 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Werder Bremen küme düştü! Werder Bremen 2-4 Borussia Mönchengladbach (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Borussia Mönchengladbach deplasmanda Werder Bremen'le karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 4-2 üstünlüğüyle sona ererken, sezonu 17. sırada bitiren ev sahibi ekip 40 yıl sonra küme düştü.
Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Werder Bremen ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaştı. 6 gol çıkan mücadeleyi B. M'Gladbach 4-2 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Stindl, 52'de Thuram, 58. dakikada Bensebaini ve 67'de ise Neuhaus kaydetti. Ev sahibinin golleri ise 80'de Rashica ve 83. dakikada Fullkrug kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Werder Bremen sezonu 17. sırada kapattı ve bir alt lige düştü. Borussia Mönchengladbach ise sezonu 8. sırada bitirdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig