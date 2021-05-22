Werder Bremen küme düştü! Werder Bremen 2-4 Borussia Mönchengladbach (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Borussia Mönchengladbach deplasmanda Werder Bremen'le karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 4-2 üstünlüğüyle sona ererken, sezonu 17. sırada bitiren ev sahibi ekip 40 yıl sonra küme düştü.

Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Werder Bremen ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaştı. 6 gol çıkan mücadeleyi B. M'Gladbach 4-2 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Stindl, 52'de Thuram, 58. dakikada Bensebaini ve 67'de ise Neuhaus kaydetti. Ev sahibinin golleri ise 80'de Rashica ve 83. dakikada Fullkrug kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Werder Bremen sezonu 17. sırada kapattı ve bir alt lige düştü. Borussia Mönchengladbach ise sezonu 8. sırada bitirdi.

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