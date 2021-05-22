22 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Werder Bremen küme düştü! Werder Bremen 2-4 Borussia Mönchengladbach (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Werder Bremen küme düştü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 Giriş Tarihi: 22.05.2021

'nın 34. ve son haftasında deplasmanda 'le karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 4-2 üstünlüğüyle sona ererken, sezonu 17. sırada bitiren ev sahibi ekip 40 yıl sonra küme düştü.

'nın 34. ve son haftasında ile kozlarını paylaştı. 6 gol çıkan mücadeleyi B. M'Gladbach 4-2 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada , 52'de , 58. dakikada ve 67'de ise kaydetti. Ev sahibinin golleri ise 80'de ve 83. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Werder Bremen sezonu 17. sırada kapattı ve bir alt lige düştü. Borussia Mönchengladbach ise sezonu 8. sırada bitirdi.

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