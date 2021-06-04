04 Haziran 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

İtalya - Çekya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

öncesi son hazırlıklarını gerçekleştiren ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İtalya - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'ye az bir süre kala milli takımlar hazırlıklarına devam ediyor. ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İtalya - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İTALYA - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - Çekya maçı 4 Haziran Cuma günü saat 21:45'te 'ta canlı yayınlanacak.

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