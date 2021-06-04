İtalya - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Euro 2020 öncesi son hazırlıklarını gerçekleştiren İtalya ile Çekya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İtalya - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Euro 2020'ye az bir süre kala milli takımlar hazırlıklarına devam ediyor. İtalya ile Çekya özel maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İtalya - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İTALYA - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - Çekya maçı 4 Haziran Cuma günü saat 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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