Son dakika transfer haberi: Liverpool transferi resmen açıkladı! Ozan Kabak ve Ibrahima Konate...
Liverpool, RB Leipzig'in savunma oyuncusu Ibrahima Konate’yi 35 milyon pound karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu. İngiliz ekibi, bu transfer sonrası Ozan Kabak'ın opsiyonunu kullanmama kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Leipzig'in 22 yaşındaki defans oyuncusu Ibrahima Konate'nin transferini açıkladı. Liverpool, Ibrahima Konate transferi için Alman ekibi Leipzig'e 36 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.
OZAN KABAK İLE DEVAM EDİLMEYECEK!
Liverpool'un stoper takviyesi yapmasıyla birlikte, takımdaki kiralık sözleşmesi sona eren ve geleceği merak konusu olan milli futbolcumuz Ozan Kabak ile yola devam edilmeyeceği öğrenildi.
KONATE: HEYECAN VERİCİ BİR AN
Mali asıllı Fransız futbolcu transferinin ardından "Liverpool gibi büyük bir kulübe katıldığım için gerçekten mutluyum. Benim ve ailem için gerçekten heyecan verici bir an. Yeni takım arkadaşlarımla, ekiple tanışmayı ve bu yeni hikayeye başlamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum." açıklamasını yaptı.
Takıma katılmak için sabırsızlandığını söyleyen Konate "Şu anda Fransa ile U21 Avrupa Şampiyonasına odaklanıyorum, ancak bu turnuvadan sonra dünyanın en iyi takımlarından birine katılacağımı biliyorum ve bu bana harika bir his veriyor. Bu noktaya gelmek için uzun yıllar çok çalıştım, ancak RB Leipzig'deki herkese, taraftarlara çok teşekkür ederim." dedi.
Konate, Bundesliga'da oynadığı dört sezonun ardından Leipzig ile 95 maça çıktı ve 4 gol attı. Konate, Alman ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta görev yaptı.
İşte Liverpool'un paylaşımı:
Accord Convenu ✅— Liverpool FC (@LFC) May 28, 2021
We are delighted to have reached an agreement for the transfer of @IbrahimaKonate_ from @DieRotenBullen 🔴
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