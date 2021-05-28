28 Mayıs 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Liverpool transferi resmen açıkladı! Ozan Kabak ve Ibrahima Konate...

Liverpool transferi resmen açıkladı! Ozan Kabak...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.05.2021

, 'in savunma oyuncusu ’yi 35 milyon pound karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu. İngiliz ekibi, bu transfer sonrası 'ın opsiyonunu kullanmama kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

takımlarından , 'in 22 yaşındaki defans oyuncusu 'nin transferini açıkladı. Liverpool, Ibrahima Konate transferi için ekibi Leipzig'e 36 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

OZAN KABAK İLE DEVAM EDİLMEYECEK!

Liverpool'un stoper takviyesi yapmasıyla birlikte, takımdaki kiralık sözleşmesi sona eren ve geleceği merak konusu olan milli futbolcumuz ile yola devam edilmeyeceği öğrenildi.

KONATE: HEYECAN VERİCİ BİR AN

Mali asıllı Fransız futbolcu transferinin ardından "Liverpool gibi büyük bir kulübe katıldığım için gerçekten mutluyum. Benim ve ailem için gerçekten heyecan verici bir an. Yeni takım arkadaşlarımla, ekiple tanışmayı ve bu yeni hikayeye başlamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum." açıklamasını yaptı.

Takıma katılmak için sabırsızlandığını söyleyen Konate "Şu anda ile U21 Avrupa Şampiyonasına odaklanıyorum, ancak bu turnuvadan sonra dünyanın en iyi takımlarından birine katılacağımı biliyorum ve bu bana harika bir his veriyor. Bu noktaya gelmek için uzun yıllar çok çalıştım, ancak 'deki herkese, taraftarlara çok teşekkür ederim." dedi.

Konate, 'da oynadığı dört sezonun ardından Leipzig ile 95 maça çıktı ve 4 gol attı. Konate, Alman ekibiyle 'nde 8 maçta görev yaptı.

İşte Liverpool'un paylaşımı:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Juventus'ta 2. Allegri dönemi! Juventus'ta 2. Allegri dönemi!
Juventus'ta Pirlo ile yollar ayrıldı! Juventus'ta Pirlo ile yollar ayrıldı!
Şampiyonlar Ligi'nde 1.8 milyar Euro'luk final! Şampiyonlar Ligi'nde 1.8 milyar Euro'luk final!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör