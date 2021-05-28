Juventus'ta 2. Massimiliano Allegri dönemi!
Son dakika spor haberleri: İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta, Pirlo'dan boşalan teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri'yi getirildi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, teknik direktörlük görevine iki sezon aradan sonra yeniden Massimiliano Allegri'yi getirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten "Evine hoş geldin Max" başlığıyla yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adamın çok iyi bildiği ve sevdiği Juventus'un başına tekrar geçtiği, birlikte yeni hedeflere doğru bir yolculuğa başlandığı belirtildi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Allegri, yıllık 8,5 milyon ile 9 milyon avro arasında bir ücret karşılığı Juventus'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Allegri, Juventus'ta görev aldığı ilk döneminde önemli başarılara imza atmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2014-2019 arasında siyah-beyazlı ekiple 5 lig şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası ve 2 İtalya Süper Kupa zaferi yaşamış, 2015 ile 2017 yıllarında ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig