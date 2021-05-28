28 Mayıs 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus'ta 2. Massimiliano Allegri dönemi!

Juventus'ta 2. Allegri dönemi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.05.2021

Son dakika spor haberleri: İtalya takımlarından 'ta, Pirlo'dan boşalan teknik direktörlük görevine 'yi getirildi.

() takımlarından , teknik direktörlük görevine iki sezon aradan sonra yeniden 'yi getirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten "Evine hoş geldin Max" başlığıyla yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adamın çok iyi bildiği ve sevdiği Juventus'un başına tekrar geçtiği, birlikte yeni hedeflere doğru bir yolculuğa başlandığı belirtildi.

'un haberine göre Allegri, yıllık 8,5 milyon ile 9 milyon avro arasında bir ücret karşılığı Juventus'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Allegri, Juventus'ta görev aldığı ilk döneminde önemli başarılara imza atmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2014-2019 arasında siyah-beyazlı ekiple 5 lig şampiyonluğu, 4 ve 2 zaferi yaşamış, 2015 ile 2017 yıllarında ise 'nde finale kadar yükselmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Liverpool transferi resmen açıkladı! Ozan Kabak... Liverpool transferi resmen açıkladı! Ozan Kabak...
Juventus'ta Pirlo ile yollar ayrıldı! Juventus'ta Pirlo ile yollar ayrıldı!
Şampiyonlar Ligi'nde 1.8 milyar Euro'luk final! Şampiyonlar Ligi'nde 1.8 milyar Euro'luk final!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör