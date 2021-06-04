İspanya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Euro 2020 öncesi son hazırlıklarını gerçekleştiren İspanya ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İspanya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Euro 2020'ye az bir süre kala milli takımlar hazırlıklarına devam ediyor. İspanya ile Portekiz özel maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İspanya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSPANYA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya - Portekiz maçı 4 Haziran Cuma günü saat 20:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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