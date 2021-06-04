04 Haziran 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

İspanya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

İspanya - Portekiz maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

öncesi son hazırlıklarını gerçekleştiren ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İspanya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'ye az bir süre kala milli takımlar hazırlıklarına devam ediyor. ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İspanya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSPANYA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya - Portekiz maçı 4 Haziran Cuma günü saat 20:30'da 'de canlı yayınlanacak.

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