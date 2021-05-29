29 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: EURO 2020'nin maskotu 'Skillzy' oldu

EURO 2020'nin maskotu 'Skillzy' oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'nin maskotu 'Skillzy' oldu. Turnuva'da ilk maç - maçı ile başlayacak.

'nin maskotu 'Skillzy' oldu. Turnuva geçen sezon pandemi nedeniyle ertelenmişti. Turnuvanın maskotu, 'nda oynanan - karşılaşması öncesi tanıtılmıştı.





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