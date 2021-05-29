29 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: EURO 2020'nin maskotu 'Skillzy' oldu
Son dakika spor haberleri: EURO 2020'nin maskotu 'Skillzy' oldu. Turnuva'da ilk maç İtalya-Türkiye maçı ile başlayacak.
EURO 2020'nin maskotu 'Skillzy' oldu. Turnuva geçen sezon pandemi nedeniyle ertelenmişti. Turnuvanın maskotu, EURO 2020 Elemeleri C Grubu'nda oynanan Hollanda-Almanya karşılaşması öncesi tanıtılmıştı.
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