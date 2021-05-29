29 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli'de Luciano Spaletti dönemi!

Napoli'de Spaletti dönemi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.05.2021

Son dakika spor haberleri: İtalya Serie A takımlarından 'de Gattuso'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

İtalya Serie A'da 2020-2021 sezonunu 5. sırada bitiren 'de Gennaro Gattuso'nun yerine gelecek isim belli oldu. ekibinin başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 Temmuz itibarıyla takımın başında 'nin olacağını açıkladı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami'ye flaş para cezası! Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami'ye flaş para cezası!
EURO 2020'nin maskotu 'Skillzy' oldu EURO 2020'nin maskotu 'Skillzy' oldu
Alaba'nın yeni takımı belli oldu! Alaba'nın yeni takımı belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör