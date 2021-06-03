Son dakika transfer haberi: İtalyan basınından flaş iddia! Cengiz Ünder ve Milan...
Geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Leicester City takımına kiralık olarak giden ancak fazla süre şansı bulamayan Cengiz Ünder ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Cengiz Ünder ve Milan yakın temasta. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Milli oyuncumuz Cengiz Ünder ile ilgili son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. 23 yaşındaki futbolcuyla ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.
Roma kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz, geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Leicester City takımına kiralık olarak gitmişti.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Cengiz'in menajeri Fali Ramadani, gün içinde Milan yetkilileri Paolo Maldini ve Ricky Massara ile buluşarak milli oyuncunun transferini önerdi.
Kanat oyuncusu aradığı belirtilen Milan'ın, Cengiz Ünder'i de adaylar arasında değerlendireceği kaydedildi.
Cengiz Ünder, geçen sezon Leicester'da 19 maçta 2 kez ağları sarstı, 3 de asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.
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