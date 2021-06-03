03 Haziran 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: İtalyan basınından flaş iddia! Cengiz Ünder ve Milan...

Geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Leicester City takımına kiralık olarak giden ancak fazla süre şansı bulamayan Cengiz Ünder ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Cengiz Ünder ve Milan yakın temasta. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Son dakika transfer haberi: İtalyan basınından flaş iddia! Cengiz Ünder ve Milan...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 Giriş Tarihi: 03.06.2021

Milli oyuncumuz ile ilgili son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. 23 yaşındaki futbolcuyla ilgili basınından flaş bir iddia geldi.

Son dakika transfer haberi: İtalyan basınından flaş iddia! Cengiz Ünder ve Milan...

kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz, geçtiğimiz sezon 'nin takımına kiralık olarak gitmişti.

Son dakika transfer haberi: İtalyan basınından flaş iddia! Cengiz Ünder ve Milan...

kulübünde fazla forma şansı bulamayan milli oyuncunun, 'de kontratı sona erdi ve 'ya geri döndü.

Son dakika transfer haberi: İtalyan basınından flaş iddia! Cengiz Ünder ve Milan...

basınında yer alan haberlere göre Cengiz'in menajeri , gün içinde yetkilileri ve ile buluşarak milli oyuncunun transferini önerdi.

Son dakika transfer haberi: İtalyan basınından flaş iddia! Cengiz Ünder ve Milan...

oyuncusu aradığı belirtilen 'ın, 'i de adaylar arasında değerlendireceği kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: İtalyan basınından flaş iddia! Cengiz Ünder ve Milan...

, geçen sezon 'da 19 maçta 2 kez ağları sarstı, 3 de asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.

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