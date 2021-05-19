19 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Everton 1-0 Wolverhampton (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Everton tek attı 3 aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 Giriş Tarihi: 19.05.2021

'in 37. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 2 maç aradan sonra galip geldi.

'in 37. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Everton'a galibiyeti getiren golü 48. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Everton 59 puana yükselirken, ise 45 puanda kaldı.

Newcastle United sahasında kazandı! haberin devamı

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