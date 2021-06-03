Son dakika spor haberleri: Barcelona Ronald Koeman ile devam etme kararı aldı

Son dakika spor haberleri: Barcelona, teknik direktör Ronald Koeman'ın önümüzdeki sezon da takımın başında olacağını açıkladı.

Katalan kulübünde 2. başkanlık dönemini geçiren Laporta, "Koeman ile devam etmeye karar verdiğimizi açıklamak istiyorum" diyerek 58 yaşındaki çalıştırıcıyla devam edildiğini duyurdu.



Hollandalı çalıştırıcı, Barcelona'daki ilk sezonunda Kral Kupası'nı kazandı. Koeman'ın öğrencileri Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG'ye elendi. Ligde ise 79 puanla Atletico Madrid ve Real Madrid'in ardından 3. oldu.

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