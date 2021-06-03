03 Haziran 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Barcelona Ronald Koeman ile devam etme kararı aldı

Barcelona'dan Koeman kararı! Yeni sezonda...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

Son dakika spor haberleri: , teknik direktör Ronald 'ın önümüzdeki sezon da takımın başında olacağını açıkladı.

kulübünde 2. başkanlık dönemini geçiren Laporta, " ile devam etmeye karar verdiğimizi açıklamak istiyorum" diyerek 58 yaşındaki çalıştırıcıyla devam edildiğini duyurdu.

Hollandalı çalıştırıcı, 'daki ilk sezonunda 'nı kazandı. Koeman'ın öğrencileri son 16 turunda 'ye elendi. Ligde ise 79 puanla ve 'in ardından 3. oldu.

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