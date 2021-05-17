17 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'nın yeni adresi belli oldu!

Anderson Talisca'nın yeni adresi belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 Giriş Tarihi: 17.05.2021

Geçmiş dönemde 'ta forma giyen ve taraftarları kendine hayran bırakan 'nın yeni takımı açıklandı. 'den sonra siyah beyazlılara transfer olacağı konuşulan Brezilyalı futbolcu, ile anlaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Bir dönem 'ta da forma giyen ve son olarak ekibi 'de boy gösteren 'nın yeni takımı belli oldu.

kulübünün sosyal medya adresinden yapılan paylaşımda, Talisca'nın forma ile poz verdiği görüldü.

BEŞİKTAŞ İLE ŞAMPİYON OLMUŞTU

2016-18 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca, bu süreçte 80 maçta forma giymiş, 27 gol üretmişti. Yıldız futbolcu Beşiktaş'ın ardından sürpriz bir hamle yaparak ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye imza atmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Belçika'nın kadrosu belli oldu Belçika'nın kadrosu belli oldu
Hellas Verona - Bologna maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Hellas Verona - Bologna maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Tottenham rahat kazandı! Tottenham rahat kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör