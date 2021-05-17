17 Mayıs 2021, Pazartesi
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BEŞİKTAŞ İLE ŞAMPİYON OLMUŞTU
Son dakika spor haberi: Eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'nın yeni adresi belli oldu!
Geçmiş dönemde Beşiktaş'ta forma giyen ve taraftarları kendine hayran bırakan Anderson Talisca'nın yeni takımı açıklandı. Çin'den sonra siyah beyazlılara transfer olacağı konuşulan Brezilyalı futbolcu, Al Nassr ile anlaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve son olarak Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de boy gösteren Anderson Talisca'nın yeni takımı belli oldu.
Al Nassr kulübünün sosyal medya adresinden yapılan paylaşımda, Talisca'nın forma ile poz verdiği görüldü.
BEŞİKTAŞ İLE ŞAMPİYON OLMUŞTU
2016-18 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca, bu süreçte 80 maçta forma giymiş, 27 gol üretmişti. Yıldız futbolcu Beşiktaş'ın ardından sürpriz bir hamle yaparak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye imza atmıştı.
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