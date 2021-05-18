18 Mayıs 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

ManU'dan Filistin'e destek! Manchester United 1-1 Fulham (MAÇ SONUCU-ÖZET)

ManU ile Fulham yenişemedi! Filistin'e destek...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.05.2021

'in 37. haftasında ile küme düşmesi kesinleşen karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

'in 37. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kırmızı Şeytanlar'ın golünü 15. dakikada kaydederken, Fulham'ın golü ise 76. dakikada 'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte ManU 71 puana yükselirken, Fulham da 28 puana ulaştı.

MANCHESTER UNITED'DAN FİLİSTİN'E DESTEK!

Manchester United'da ve , bayrağı açarak destek verdi.


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