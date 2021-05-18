18 Mayıs 2021, Salı
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ManU'dan Filistin'e destek! Manchester United 1-1 Fulham (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United ile küme düşmesi kesinleşen Fulham karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
İngiltere Premier Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Manchester United ile Fulham kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Kırmızı Şeytanlar'ın golünü 15. dakikada Edinson Cavani kaydederken, Fulham'ın golü ise 76. dakikada Joe Bryan'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte ManU 71 puana yükselirken, Fulham da 28 puana ulaştı.
MANCHESTER UNITED'DAN FİLİSTİN'E DESTEK!
Manchester United'da Paul Pogba ve Amad Diallo, Filistin bayrağı açarak destek verdi.
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