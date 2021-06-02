02 Haziran 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Marius Sumudica Romanya'nın Cluj takımıyla anlaştı!

Sumudica'nın yeni adresi belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 Giriş Tarihi: 02.06.2021

takımlarından , teknik direktörlük görevine 'yı getirdiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi uzatılmayan teknik direktör Edward 'nun yerine Sumudica ile anlaşmaya varıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi uzatılmayan teknik direktör Edward 'nun yerine Sumudica ile anlaşmaya varıldı.

'de ve 'te görev yapan 50 yaşındaki Sumudica, son olarak 'u çalıştırmıştı.

, ligde geçen sezon Iordanescu yönetiminde şampiyonluğa ulaşmıştı.

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