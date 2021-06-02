02 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberi: Marius Sumudica Romanya'nın Cluj takımıyla anlaştı!
Romanya Ligi takımlarından Cluj, teknik direktörlük görevine Marius Sumudica'yı getirdiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi uzatılmayan teknik direktör Edward Iordanescu'nun yerine Sumudica ile anlaşmaya varıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi uzatılmayan teknik direktör Edward Iordanescu'nun yerine Sumudica ile anlaşmaya varıldı.
Türkiye'de Kayserispor ve Gaziantep'te görev yapan 50 yaşındaki Sumudica, son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştırmıştı.
Cluj, ligde geçen sezon Iordanescu yönetiminde şampiyonluğa ulaşmıştı.
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