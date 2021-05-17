17 Mayıs 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Belçika Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosu belli oldu!

Belçika'nın kadrosu belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.05.2021

2020 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Belçika'nın Milli Takım'ının kadrosu belli oldu. forması giyen 'nin yer aldığı kadroda, aşil tendonundaki sakatlığı nedeniyle ocak ayından bu yana maçlarda forma giyemeyen Borussia Dortmundlu 'e yer verildi. İşte detaylar...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek 'nın kadrosu belirlendi.

, 11 Haziran'da başlayacak şampiyonada yer alacak milli takımın 26 kişilik kadrosunu ilan etti.

forması giyen 'nin yer aldığı kadroda, aşil tendonundaki sakatlığı nedeniyle ocak ayından bu yana maçlarda forma giyemeyen Borussia Dortmundlu 'e yer verildi.

Pandemi nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenecek EURO 2020'de B Grubu'nda Danimarka, Finlandiya ve Rusya ile karşılaşacak Belçika'nın kadrosu şöyle:

Kaleciler: (), (), ().

Defans: (Tottenham Hotspur), Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Timothy Castagne (), Jason Denayer (Olympique Lyon), Thomas Meunier (), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe), Jan Vertonghen (Benfica).

Orta saha: Nacer Chadli (Medipol Başakşehir), Kevin De Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Wolverhampton Wanderers), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Dennis Praet, Youri Tielemans (Leicester City), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Borussia Dortmund).

Forvet: Michy Batshuayi, Christian Benteke (Crystal Palace), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Jeremy Doku (Stade Rennes), Eden Hazard (Real Madrid), Romelu Lukaku (Inter), Dries Mertens (Napoli), Leandro Trossard (Brighton and Hove Albion).

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