Brentford 2 - 0 Swansea City (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Championship'ten Premier Lig'e yükselmek isteyen iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Brentford, Swensea City'i 2-0 mağlup ederek Ada'nın bir numaralı ligine yükselen takım oldu. Brentford'a galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada penaltıdan Toney ve 20. dakikada Marcondes kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İngiltere Championship play-off finalinde Brentford ile Swansea City karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan finalde Brentford 10. dakikada Ivan Toney'in penaltıdan ve 20. dakikada Emiliano Marcondes'in attığı gollerle maçı 2-0 kazanarak Premier Lig'e yükselen son takım oldu.
Swansea ise 65. dakikada Fulton'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek olan takımlar Norwich City, Watford ve Brentford olurken, Avrupa'nın bir numaralı ligine veda eden takımlar ise Fulham, West Bromwich Albion ve Sheffield United oldu.
180 MİLYON POUND KAZANDI!
74 yıllık Premier Lig hasretini sona erdiren Brentford, bu galibiyetle yaklaşık 180 milyon Pound'u kasasına koydu.
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