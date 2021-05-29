29 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brentford 2 - 0 Swansea City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Brentford Premier Lig'e yükseldi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 Giriş Tarihi: 29.05.2021

'ten 'e yükselmek isteyen iki takımın karşı karşıya geldiği maçta , 'i 2-0 mağlup ederek 'nın bir numaralı ligine yükselen takım oldu. Brentford'a galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada penaltıdan Toney ve 20. dakikada Marcondes kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

play-off finalinde ile Swansea City karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan finalde Brentford 10. dakikada 'in penaltıdan ve 20. dakikada 'in attığı gollerle maçı 2-0 kazanarak 'e yükselen son takım oldu.

Swansea ise 65. dakikada Fulton'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek olan takımlar , ve Brentford olurken, 'nın bir numaralı ligine veda eden takımlar ise , ve oldu.

180 MİLYON POUND KAZANDI!

74 yıllık Premier Lig hasretini sona erdiren Brentford, bu galibiyetle yaklaşık 180 milyon Pound'u kasasına koydu.

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