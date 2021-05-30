30 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ımızın gruptaki rakibi İtalya'nın EURO 2020 kadrosu belli oldu!
A Milli Takım'ımız EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele edecek. Millilerimizin gruptaki en zorlu rakibi İtalya'nın kadrosu açıkladı. Roberto Mancini önderliğinde turnuvaya girecek olan İtalyanlar'da önemli futbolcular bulunuyor. İşte o liste... | Son dakika spor haberleri
EURO 2020 öncesi takımlar kardolarını açıklamaya başladı.
Milli Takımımızın açılış maçında karşı karşıya geleceği İtalya'da 22 kişilik kardosu da resmen duyuruldu.
İŞTE İTALYA'NIN KADROSU:
Kaleci: DONNARUMMA - MERET - SIRIGU
Defans: ACERBI - BASTONI - BONUCCI - CHIELLINI DI LORENZO - EMERSON - FLORENZI MANCINI - SPINAZZOLA - TOLOI
Orta saha: BARELLA - CRISTANTE - JORGINHO LOCATELLI - PELLEGRINI PESSINA - SENSI - VERRATTI
Forvet: BELOTTI - BERARDI BERNARDESCHI - CHIESA IMMOBILE - INSIGNE - POLITANO
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