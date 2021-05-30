30 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ımızın gruptaki rakibi İtalya'nın EURO 2020 kadrosu belli oldu!

Millilerimizin gruptaki rakibi İtalya'nın kadrosu belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

'ımız 'de A Grubu'nda mücadele edecek. Millilerimizin gruptaki en zorlu rakibi 'nın kadrosu açıkladı. önderliğinde turnuvaya girecek olan İtalyanlar'da önemli futbolcular bulunuyor. İşte o liste... | Son dakika spor haberleri

öncesi takımlar kardolarını açıklamaya başladı.

Milli Takımımızın açılış maçında karşı karşıya geleceği 'da 22 kişilik kardosu da resmen duyuruldu.

İŞTE İTALYA'NIN KADROSU:

Kaleci: DONNARUMMA - MERET - SIRIGU

Defans: ACERBI - BASTONI - BONUCCI - CHIELLINI DI LORENZO - - FLORENZI MANCINI - SPINAZZOLA - TOLOI

Orta saha: BARELLA - CRISTANTE - JORGINHO LOCATELLI - PELLEGRINI PESSINA - SENSI - VERRATTI

Forvet: BELOTTI - BERARDI BERNARDESCHI - - INSIGNE - POLITANO

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