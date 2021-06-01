Son dakika spor haberi: Barcelona'dan bir bomba transfer daha! Manchester City'den Eric Garcia'yı kadrosuna kattı
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, transfer dönemine hızlı girdi. Son yıllarda başarılardan uzak kalan Katalan ekibi, ilk olarak Manchester City'den Sergio Kun Agüero'yu kadrosuna katmıştı. Bir kez daha İngiliz kulübününden transfer yapan Barcelona, bu kez Eric Garcia'yı renklerine bağladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Futbolda transfer dönemine hızlı başlayan Barcelona, 20 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu Eric Garcia'yı kadrosuna kattı.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Manchester City takımından bonservis bedeli ödenmeden alınan Eric Garcia ile 5 yıllık (30 Haziran 2026'ya kadar) sözleşme imzalandığı belirtildi.
Barcelona, Garcia için tek taraflı serbest kalma bedelinin 400 milyon avro olarak belirlendiğini duyurdu.
Katalan ekibinde bugün basına tanıtılacak Garcia, daha sonra Avrupa Şampiyonası için İspanya Milli Takımı kampına dahil olacak.
Transfere hızlı bir başlangıç yapan Barcelona, Manchester City'den 32 yaşındaki Arjantinli forvet Sergio Agüero'yu iki sezonluğuna dün kadrosuna katmıştı.
Barcelona'da yeni başkan Joan Laporta, sözleşmesi sona eren Lionel Messi ile de görüşmelerini sürdürüyor.
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