01 Haziran 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Barcelona'dan bir bomba transfer daha! Manchester City'den Eric Garcia'yı kadrosuna kattı

Bir bomba daha! Serbest kalma bedeli 400 milyon Euro
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

ekiplerinden , transfer dönemine hızlı girdi. Son yıllarda başarılardan uzak kalan ekibi, ilk olarak 'den 'yu kadrosuna katmıştı. Bir kez daha kulübününden transfer yapan Barcelona, bu kez 'yı renklerine bağladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbolda transfer dönemine hızlı başlayan , 20 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu 'yı kadrosuna kattı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, İngiltere'nin takımından bonservis bedeli ödenmeden alınan Eric Garcia ile 5 yıllık (30 Haziran 2026'ya kadar) sözleşme imzalandığı belirtildi.

Barcelona, Garcia için tek taraflı serbest kalma bedelinin 400 milyon avro olarak belirlendiğini duyurdu.

ekibinde bugün basına tanıtılacak Garcia, daha sonra Avrupa Şampiyonası için İspanya Milli Takımı kampına dahil olacak.

Transfere hızlı bir başlangıç yapan Barcelona, Manchester City'den 32 yaşındaki Arjantinli forvet Sergio Agüero'yu iki sezonluğuna dün kadrosuna katmıştı.

Barcelona'da yeni başkan Joan Laporta, sözleşmesi sona eren Lionel Messi ile de görüşmelerini sürdürüyor.

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